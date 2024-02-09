Новый помощник сможет заказывать билеты, бронировать номера, прокладывать маршруты и выполнять огромное количество других задач в одно нажатие

OpenAI, при поддержке Microsoft, разрабатывает уникальное программное обеспечение для автоматизации достаточно непростых задач, путем "захвата" пользовательского устройства, говорится в сообщении от The Information с отсылкой на источник, компетентный в данной области.

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Согласно отчету, продвинутое программное обеспечение сможет решать веб-задачи, такие как сбор открытых данных о различных корпорациях и фирмах, прокладывание маршрутов или покупку авиабилетов, все это при нажатии всего лишь одной кнопки.

Новые помощники, называемые "агентами", обещают решать и более тяжелые личные и рабочие задачи по запросу пользователя, без необходимости постоянного контроля.

OpenAI пока не отреагировала на запрос комментария по данной информации. Компания разработала своего чат-бота ChatGPT в конце 2022 года, став самой одной из самых знаменитых, благодаря способности генерировать стихи и писать электронные письма через свой продукт.

Вместе с развитием технологии искусственного интеллекта, сотрудники различных компаний и отраслей начали опасаться того, что их рабочие места будут попросту сокращены. Постепенно "роботы" начинают осваивать всё больше рабочих процессов, зачастую выполняя человеческую работу на порядок быстрее, что подталкивает различные компании к увольнению своих работников в пользу ИИ.