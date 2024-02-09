Украинское командование заявляет, что российские войска хотят перерезать гарнизон города пополам

В результате наступления российских войск, подразделения вошли в Авдеевку с северного направления, стремясь разделить коксохимический завод и карьер между собой. Эта информация была объявлена спикером оперативного командования "Таврия", Лиховым.

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Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины впервые признался в наличии боевых столкновений в жилой застройке Авдеевки. По словам Лихового, российские войска, находящиеся в городе, пытаются окружить украинские подразделения в южной и центральной частях населенного пункта. Он не стал раскрывать дополнительные подробности, вероятно, чтобы не пугать общественность.

"Могу подтвердить, что да, боевые столкновения уже происходят не только в частном секторе северной части города, но и в пределах городской застройки. План российских войск очевиден: они стремятся отрезать украинские силы, проникая между коксохимическим заводом и карьером в Авдеевке", - заявил Лиховой.





Судя по карте, до полного разделения Авдеевки на две части остался менее одного километра, но эти последние метры ещё предстоит преодолеть. Вспоминается, насколько сложно штурмовикам бывает преодолеть такие расстояния, особенно по примеру Бахмута. По последним данным, удалось расширить зону контроля в направлении коксохимического завода и продвинуться на переулок 50-летия АКХЗ. На утро о переброске резервов Вооруженных Сил Украины в Авдеевку ничего не было слышно.

Вчера вечером появилась информация о том, что недавно назначенный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, Сырский, отдал приказ удерживать Авдеевку любой ценой и перебросить туда резервные силы.