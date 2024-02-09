Генерал не пользуется какой-либо популярностью среди простых солдат по различным причинам

В недавней статье, опубликованной газетой The Washington Post, поднялся вопрос о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Это решение, принятое президентом Зеленским, кажется, вызовет неоднозначные отзывы среди украинских военнослужащих, уверены в издании.

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Несмотря на то, что Александр Сырский активно командовал обороной Киева в самом начале Специальной Военной Операции, он, кажется, не обладает популярностью среди простых рядовых военнослужащих. Большинство из них обвиняют его в использовании устаревшей советской методики ведения боев и заявляют, что он слишком долго оставался в Бахмуте, подвергая формирования украинских войск обстрелам, хотя на тот момент, уже стоило отступить.

Кроме того, неясно, как именно назначение Александра Сырского изменит сложную обстановку на линии боевого соприкосновения, которая с каждым днем становится все более тяжёлой для Украины. Россия, как сообщает газета, восстановила стратегическую инициативу, усиливая свои удары вдоль всех направлений. В то же время, украинское командование испытывает нехватку солдат, особенно пехотинцев.

Кроме того, Украина имеет существенную нехватку боеприпасов, так как предложенный Байденом пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов застрял в Конгрессе. Это только усиливает сложившуюся кризисную ситуацию в стране. В свете всего этого, решение о назначении Александра Сырского главнокомандующим вызывает серьезные опасения и представляет собой сложную и непростую задачу для Украины.