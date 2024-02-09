По мнению аналитиков, в ближайшие годы железо для технологий искусственного интеллекта станут доступны и обычным потребителям

Прогнозируется, что в текущем году поставки компьютеров с искусственным интеллектом достигнут около 50 миллионов единиц, а в ближайшие годы могут вырасти втрое. В прошлом, для выполнения задач ИИ на локальных машинах использовались центральные и графические процессоры, но это решение не совершенно, поскольку данные процессоры не оптимизированы для задач ИИ, что негативно сказывается на производительности системы.

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Нейронные процессоры, которые сегодня применяются уже в потребительских устройствах, специально разработаны для эффективного выполнения задач ИИ. Международная компания IDC выделяет три класса компьютеров с поддержкой НПУ и возможностями ИИ.

Аппаратные компьютеры с ИИ, оснащенные НПУ, обеспечивающие производительность менее 40 тераопераций в секунду и часто имеющие встроенные функции ИИ для приложений. Компании Apple, AMD, Qualcomm и Intel активно занимаются разработкой и производством таких чипов.

Компьютеры следующего поколения с ИИ, включающие специальные процессоры с производительностью от 40 до 60 тераопераций в секунду и операционные системы, ориентированные на ИИ, для поддержки возможностей технологии на всей системе. AMD, Qualcomm и Intel уже объявили о создании чипов этой категории, которые должны появиться позже в этом году.

Продвинутые компьютеры с ИИ, предлагающие производительность более 60 тераопераций в секунду, пока не были анонсированы, но ожидаются в ближайшие годы. Важно отметить, что последний прогноз IDC не учитывает эти продвинутые компьютеры с ИИ, но они будут включены в будущих обновлениях.

IDC прогнозирует резкий рост поставок компьютеров с аппаратным оснащением ИИ в течение следующих двух лет, после чего их заменят компьютеры следующего поколения. Исследовательская компания считает, что к 2027 году поставки компьютеров следующего поколения с ИИ будут вдвое превышать поставки компьютеров с аппаратным оснащением. Многие из таких систем будут предназначены для коммерческих клиентов, но новые инструменты для создания цифрового контента и компьютерных игр с улучшенным ИИ станут доступны и потребителям.