Бывший главком Валерий Залужный окончательно снят с должности

Стала известна официальная информация о смене руководства украинскими вооруженными силами. В свете многочисленных заявлений от президента Зеленского и министра обороны Умерова о необходимости перемен в высшем руководстве армии, так как 2024 год ставит перед ними новые условия и вызовы, было назначено новое лицо на должность главнокомандующего.

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Украинский президент представил генерала Сырского как нового главкома Вооруженными Силами Украины. Напомним, что Сырский до этого занимал должность командующего сухопутными силами армии Украины.

На прошлой неделе, когда появилась информация о том, что указ президента Зеленского об отставке Залужного уже готов и находится на верхней полке стола, пошли слухи о том, что Сырский отказался принять предложение стать главнокомандующим украинской армии. Тогда же было сообщено, что отказался от этой должности и глава ГУР Буданов. Однако, как выясняется, Сырский "не смог отказаться от предложения".

"Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим вооруженными силами Украины", - заявил Владимир Зеленский.

Как сообщают на Украине, Сырский значительно отличается от Валерия Залужного в плане командования. В первую очередь, он считает, что жизни военнослужащих на поле боя не имеют никакой ценности. Была ли такая же точка зрения у Залужного, вопрос открытый.