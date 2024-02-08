Сообщается, что скорость передачи данных упала со 100 Мбит/с до 1 Мбит/с

В украинских войсках высказывают свое недовольство по поводу падения скорости спутниковой связи Starlink, которая использовалась Вооруженными Силами Украины с середины 2022 года. Это приводит к серьезным проблемам ведения боевых операций, так как через эти терминалы осуществляется не только координация армии, но и беспилотными аппаратами.

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Военнослужащие жалуются на "чрезмерно низкую" скорость спутникового интернета, которую предоставляет компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Утверждается, что с начала года скорость связи в районе линии соприкосновения и в тыловой зоне просела до 1 Мбит/с, в то время как ранее она находилась на уровне 100 Мбит/с. При этом скорость продолжает снижаться, и на некоторых направлениях она не превышает 0,3 Мбит/с.

Украинские социальные сети исходят из различных предположений о причинах такого явления, начиная от того, что Россия научилась противодействовать связи, и заканчивая возможностью эксплуатации похожих терминалов Starlink российскими Вооруженными силами, которые, как утверждается, "угоняют" трафик, предназначенный для Вооруженных сил Украины. Некоторые самые "продвинутые" комментаторы уже подозревают, что Россия якобы приобретает эти терминалы через страны Ближнего Востока.

"Они покупаются через Дубай с активированными аккаунтами и используются на освобожденных территориях Украины", - сообщение одного из украинских новостных ресурсов.

Сама компания SpaceX пока не комментирует данную ситуацию, а российское Министерство Обороны вовсе игнорирует подобные слухи. Следует отметить, что схожая ситуация уже происходила в 2023 году, когда Пентагон обвинил Российскую Федерацию в якобы испытаниях системы РЭБ "Тобол", которая подавляла спутники Starlink, однако, это не было доказано. Летом 2023 года военные Вооруженных сил Украины заявляли о начале испытаний со стороны российских войск некой системы, способной затушить связь со спутниками Starlink. Тогда же говорилось, что российская военно-промышленная компания начнет массовые поставки таких систем в войска до конца года.