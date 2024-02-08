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Zelikman
Российские подразделения выбили украинские силы с Юго-Востока Новомихайловки
Армия России продолжает наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения

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  В результате успешных операций российских вооруженных сил ВСУ утратили контроль над юго-восточной частью населенного пункта Новомихайловка, который расположен на Угледарском направлении. Российские войска не прекращают активные наступательные операции в районе, находящемся на Севере от Угледара. Главная боевая активность сосредоточена в селе Новомихайловка, куда российские подразделения проникли с Юго-Востока. На данный момент боевые действия идут в районе Тимирязева улицы. Бойцы продвигаются на Север от этой улицы, двигаясь в сторону Центральной улицы.

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  Перед этим российские военные составы осуществили окружение Новомихайловки с Юга, а также частично с Востока и Севера.


  Сама Новомихайловка может показаться незначительной точкой на карте, однако, для ВСУ она является ключевым элементом в обороне Угледарского направления. В случае потери контроля над этим населенным пунктом, открывается дорога для российских войск к городу Угледару. В настоящее время Вооруженные Силы Украины используют присутствие своих подразделений и средств в Новомихайловке для нанесения ударов российским войскам в тыл при попытке продвижения к Угледару без освобождения самого села. Однако, с каждым новым успехом российских вооруженных сил во вхождении в периметр Новомихайловки таких возможностей для ВСУ остается все меньше.

#сво #техника #всу #армия #конфликт #бои
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