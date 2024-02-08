Kioxia и Western Digital получат порядка $1,64 миллиарда в качестве субсидий от государства

Японский министр промышленности Кен Сайто недавно объявил о значительном увеличении финансирования от государства для поддержки двух крупных компаний-производителей чипов Kioxia и Western Digital. Планируется, что эти компании увеличат свою производственную мощность в префектурах Миэ и Иватэ, ожидая роста спроса на память.

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Кокурицу, правительство Токио, выделит в общем обеим компаниям 242,9 миллиарда иен, $1,64 миллиарда, в качестве государственного финансирования, включая уже ранее объявленные субсидии в 92,9 миллиарда иен и дополнительную сумму в 150 миллиардов иен. Эти средства будут направлены на массовое производство флэш-памяти NAND с использованием 218 слоев. Ожидается, что первые коммерческие продукты будут готовы к отправке к сентябрю 2025 года.

Создание двух новых заводов потребует общих инвестиций в размере 450 миллиардов иен. Японские власти предвидят значительное положительное воздействие на региональную экономику за счет создания около 9000 новых рабочих мест. Кроме того, к 2029 году ожидается выпуск "поколения следующей" памяти с производственных линий.

Министр Сайто подчеркивает, что генеративный искусственный интеллект будет способствовать стабильным поставкам высокопроизводительных микросхем памяти. Аналитики рынка ожидают роста продаж после неудачного 2023 года. Совместные инвестиции Kioxia и Western Digital объединят Японию и США в их роли главных поставщиков важных микросхем памяти, необходимых по всему миру.

Kioxia, которой приписывается изобретение флэш-памяти в 80-х годах, когда она была частью конгломерата Toshiba, рассматривала возможность слияния с Western Digital. Однако, второй по величине производитель памяти в мире, SK Hynix, вступил против слияния, что побудило Western Digital рассмотреть возможность выделения своего бизнеса по производству флэш-памяти.

В условиях продолжающегося геополитического напряжения между Западом и Китаем, Япония стремится укрепить свои позиции как ведущего производителя высоких технологий. Государственное финансирование служит эффективным средством для достижения этой цели, соответствуя аналогичным усилиям в США и Европе через соответствующие законы о чипах.