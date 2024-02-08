Дроны поразили несколько инфраструктурных объектов и военную технику

Взрывы раздалась на американской военной базе в Сирии, сообщает ливанская пресса. По данным источников, база, расположенная неподалеку от энергетического комплекса Эль-Омар на Востоке Сирии, была атакована с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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Со своей стороны, египетская пресса пишет, что дроны поразили инфраструктуру базы и несколько американских военных техник. О погибших и пострадавших среди американских военных на данный момент нет информации. В египетских СМИ отмечается, что это уже вторая атака на военные объекты Соединённых Штатов на Ближнем Востоке на текущей неделе.

Военная база Эль-Омар находится в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которая контролируется курдскими вооруженными формированиями. Сообщается, что американский контингент занимается контрабандой нефти на занимаемых территориях через Ирак в своих интересах. Часть получаемых средств перечисляется на счета курдских группировок, не уплачивающих налоги в государственную казну Сирии.

В Пентагоне снова обвинили "проиранские силы" в том, что они совершили атаку на базу Эль-Омар в Сирии. В арабских СМИ, между тем, связывают новую атаку на военный объект США в регионе с американо-британскими ударами по тем самым "проиранским группировкам".