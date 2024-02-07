Общий вес изделия с заряженным боеприпасом составляет всего 3.5 килограмма, а дальность стрельбы составляет до 2 километров

На военной выставке в Саудовской Аравии, компания из Китая представила новое изделие - ракетный комплекс QN-202. Это самое маленькое оружие такого типа в мире. Преследуемая целью обеспечить низкую стоимость, высокую точность и простоту использования, данная система может быть переносима одним солдатом и иметь до шести выстрелов.

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QN-202 использует систему самонаведения, предназначенную для работы в низкосветовых условиях, и предназначена для сбивания противника с толку перед ударом. Еще одним преимуществом является возможность быстро перейти с режима для стрельбы в походное состояние, что повышает боеспособность подразделений, использующих данный тип вооружения.

QN-202 может использоваться с разными комплексами, такими как турели с дистанционным управлением и беспилотные летательные аппараты. Она разработана для уничтожения легкой бронированной техники, включая бронетранспортеры пехоты, способна пробить до 80 мм гипсомагниевой брони.

Оружие готово к выстрелу всего за 15 секунд. Сам боеприпас компактен, его диаметр составляет всего 40 мм, а длина 650 мм, масса 1.5 кг. Пусковой блок с ракетой весит 3.5 килограмма. Дальность эффективной атаки варьируется от 200 м до приблизительно 2000 м. Вероятность поражения целей составляет 80% как для статических, так и для движущихся целей (до скорости 60 км/ч) в указанном диапазоне.