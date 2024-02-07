Сообщается, что злоумышленники сумели воспользоваться уязвимостью устройств, работавших через операционные системы на базе Java

Статья из швейцарской газеты "Aargauer Zeitung" сообщает о компании, ставшей жертвой хакерской атаки, что привело к ее временному отключению и значительным финансовым потерям.

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Сама фирма не называется, но зубные щетки этой компании оказались уязвимыми из-за использования операционной системы на базе Java. Большинство зубных щеток используют технологии Bluetooth для отслеживания процедур чистки, однако, некоторые также поддерживают Wi-Fi для доступа ко всем своим функциям.

Статья "Aargauer Zeitung" ссылается на Fortinet, компанию по кибербезопасности. Согласно их исследованию: "Все устройства, подключенные к интернету, являются потенциальными целями – или могут использоваться для атаки, если уязвимости имеются".

Некоторые считают, что данная история выглядит недостоверной, включая эксперта по кибербезопасности Кевина Бомонта. Публикация в статье представляет сценарии, которые, как утверждается, имеют место быть, однако Бомонт сомневается в их достоверности.

В прошлом месяце появились новости о подозрениях в взломе стиральной машины LG, подключенной к Интернету, которая использовала 3,6 ГБ данных в день. Однако в итоге оказалось, что данная ситуация была вызвана неточностями в отчетности относительно маршрутизатора ASUS.





