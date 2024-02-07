Сообщается о применении в ходе атаки самолётов Ту-95МС, Ту-22М3 и Су-34 ВКС России

Появилось больше информации о ракетном ударе Воздушно-Космических Сил России по инфраструктуре украинских войск. В ходе атаки использовались ракеты, запущенные с самолетов Ту-95МС, Ту-22М3 и Су-34, а также дроны-камикадзе "Герань".

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На данный момент известно об ударах по городам Миргород, Харьков и Николаев. В Харькове атаковали одну конкретную точку, так как сообщается о нескольких взрывах практически в одном месте. В Николаеве подвергся удару судостроительный завод "Океан", на территории которого собираются морские дроны и хранятся боеприпасы. С места происшествия поступают сообщения о пожаре.

Кроме того, были нанесены удары по инфраструктурным предприятиям города Дрогобыч Львовской области, по территориям нефтеперерабатывающего завода и машиностроительного производства. Также атака была проведена по Яворовскому полигону, где находятся иностранные добровольцы. Киев также подвергся повторным ударам, и сообщается о повреждении двух высоковольтных линий. Мэр столицы Виталий Кличко заявляет о проблемах с электроснабжением на левом берегу Киева.

Кроме того, украинская противовоздушная оборона снова проявила себя, однако, официальные данные об этом пока отсутствуют. Сообщается о сбитой "Герани" в Николаеве, которая упала на жилой дом, а также о падениях зенитных ракет. Представители Генерального Штаба заявили, что противовоздушная оборона работала "штатно", но дополнительная информация будет представлена позже.

Отмечается, что данная комбинированная атака является одной из наиболее мощных за последнее время. Одновременное применение ракет воздушного и наземного базирования позволило российским вооруженным силам эффективно преодолеть украинскую противовоздушную оборону.