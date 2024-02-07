Вместе с ними будут представлены и новые процессоры Ryzen 9000

Производитель компьютерных компонентов AMD готовится к запуску новейших материнских плат, которые будут построены на чипсетах 800-й серии. Это произойдет вместе с запуском настольных процессоров Ryzen 9000 "Granite Ridge" позднее в этом году. В этих материнских платах будут доступны обновленные функции, включая обязательную поддержку USB4, которая значительно повысит производительность благодаря архитектуре Zen 5.

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Флагманским чипсетом AMD будет X870E, заменяющий текущую модель X670E из поколения Ryzen 7000. Поскольку AMD придерживается процессорного разъема AM5, платы 800-й серии будут поддерживать всю линейку процессоров от Ryzen 7000 до 9000. Ключевым обновлением станет внедрение в X870E поддержки USB4 с протоколом со скоростью 40 Гбит/с. Это составляет трехчиповое решение, включающее две микросхемы Promontory 21 Bridge и дискретный хост-контроллер Asmedia ASM4242 USB4. Требование дискретного USB4 увеличивает затраты производителей материнских плат и уменьшает доступность модели X870E.

Утверждается, что для обеспечения совместимости и стабильной работы со всеми платами X870E AMD использует чип Asmedia. Хотя это ограничивает гибкость поставщиков, оно гарантирует базовую совместимость с новой платформой.

Предстоящие процессоры Ryzen 9000 будут основаны на 4-нм микроархитектуре Zen 5, сочетаясь с 6-нм матрицей ввода-вывода, которая в основном основана на предыдущей модели Ryzen 7000. Матрица ввода-вывода получила обновленный контроллер памяти, чтобы обеспечить улучшенную поддержку новой DDR5 с планкой DDR5-6400, по сравнению с предыдущей версией DDR5-6000.