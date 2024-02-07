Техника построена на базе танка Т-90М и отличается повышенной защищенностью экипажа

БМПТ "Терминатор", созданный на шасси основного боевого танка Т-90М, был замечен в зоне СВО. Техника была доставлена прямо с танкостроительного предприятия, минуя склады Министерства Обороны. В российских Телеграм-каналах появились кадры тренировки экипажа нового БМПТ в одном из тыловых районов.

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Новый БМПТ "Терминатор" в зоне спецоперации отличается от старой версии базой, так как вместо шасси Т-72 применяется ходовая от Т-90М. Экипаж защищен лучше, а все иностранные комплектующие были заменены на российские, чтобы соответствовать всем требованиям. Особенно это касалось электроники. Пока нет подробностей о новой технике, официальных сообщений о поступлении БМПТ на вооружение Армии России от военного ведомства не поступало.

Михаил Андроник, военный корреспондент, описывает новую машину как настоящую крепость с серьезной бронекапсулой для экипажа и множеством вооружения.





"Старая" версия БМПТ "Терминатор" была собрана на базе более старых Т-72. У техники есть две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, пулемет ПКТ калибром 7,62 мм, а также 4 пусковых контейнера для управляемых ракет семейства 9М120 "Атака". Официально БМПТ "Терминатор" еще не принята на вооружение ВС РФ.

БМПТ "Терминатор" появился в зоне СВО в конце весны 2022 года, когда машины были запечатлены на видео. Официальное сообщение о применении данной техники от Минобороны поступило только в конце июля того же года.