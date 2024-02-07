Новинка, разработанная специально для борьбы с дронами, пройдёт все необходимые испытания уже к концу года, и в дальнейшем будет передана в войска

По информации, представленной пресс-службой компании "Высокоточные комплексы", проходят испытания, созданные специально для уничтожения беспилотников, малогабаритные зенитные управляемые ракеты.

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Холдинг разработал специальные ракеты для ЗРПК "Панцирь", предназначенные для уничтожения различных типов беспилотников, включая FPV-дроны. Ракета будет использоваться в улучшенных комплексах "Панцирь-СМ", которые уже поставляются в зону боевого соприкосновения с 2023 года. В настоящее время ракета проходит испытания, но конкретная дата введения в войска пока неизвестна. Представители "Высокоточных комплексов" заявляют, что завершат все процессы в этом году, однако, точные сроки не называются.

Разработка малогабаритных ракет для поражения беспилотников была проведена с целью повышения эффективности комплекса в условиях новых средств поражения. Испытания продолжаются и будут завершены в текущем году, сообщает представитель холдинга, цитируемый ТАСС.

Ранее уже сообщалось, что основная часть испытаний антидроновых ракет уже завершена и в ближайшее время они будут поставлены на вооружение ЗРПК "Панцирь-СМ".

Новейшие антидроновые ракеты имеют гораздо меньшую компактность по сравнению со стандартными, поэтому на одном комплексе можно разместить до 48 таких ракет вместо 12. Кроме того, они более экономичные по сравнению со стандартными ракетами, которые использовались для поражения более дешевых дронов.