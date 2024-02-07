Сообщается о поражении аэродрома в Староконстантинове, а также пунктов размещения украинских военных

7 февраля рано утром российская военная авиация продолжила атаковать вражеские объекты в тылу. Если ночью российские удары приходились в основном на восток и юг Украины, то в настоящий момент взрывы раздаются уже в центральной и западной частях страны.

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Известно о поражении объектов в Хмельницкой области. По имеющимся данным, удар высокоточной ракетой был нанесен в районе Староконстантинова и Шепетовки. Первый населённый пункт уже неоднократно попадал под удары ВКС России, так как в его окрестностях расположен аэродром Вооруженных Сил Украины, который Киев пытался оборудовать для базирования истребителей F-16. Также стало известно о поражении одного из комплексов противовоздушной обороны украинских вооруженных сил в районе Шепетовки.

В это время украинские источники подтверждают поражение целей в Николаеве. В результате прилёта пожар охватил место размещения военнослужащих и одно из промышленных предприятий города.

Как сообщается, в настоящий момент продолжаются ракетные атаки по украинской военной инфраструктуре. Минимум 5 взрывов прогремело на объектах в Харькове. Также под удар попали места размещения неприятеля и цеха предприятий, занимавшихся ремонтом военной техники. Продолжаются атаки по пунктам расположения украинских формирований в оккупированном им Запорожье.