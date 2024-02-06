Ранее компания отмечала только те файлы, которые были созданы на собственной платформе

По мере развития и доступности генеративного искусственного интеллекта в социальных сетях появляется все больше поддельных изображений вместе с заявлениями о их подлинности. Компания Meta, запрещенная на территории России экстремистская организация, заявляет о своем намерении бороться с этой проблемой, выявляя и помечая изображения искусственного интеллекта, размещенные на ее платформах - Facebook, Instagram и Threads.

реклама

На данный момент Meta уже помечает фотореалистичные изображения, созданные с помощью своего инструмента искусственного интеллекта, ярлыком "imaginated with AI", и планирует сделать то же самое с контентом, созданным другими сервисами искусственного интеллекта, сообщает Ник Клегг, президент Meta по глобальным вопросам. Фотореалистичные изображения, созданные с использованием инструмента искусственного интеллекта Meta, содержат видимые маркеры, невидимые водяные знаки и встроенные метаданные, которые помогают платформе их идентифицировать как результат работы искусственного интеллекта.

Компания Meta также сотрудничает с другими организациями по разработке общих стандартов идентификации контента, созданного искусственным интеллектом. Они разрабатывают инструменты, которые могут обнаруживать невидимые маркеры в большом объеме, чтобы идентифицировать и помечать изображения от Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney и Shutterstock, которые также работают над добавлением собственных метаданных к изображениям, при их публикации на платформе Meta.

"Многие люди сталкиваются с контентом, созданным искусственным интеллектом, впервые, и наши пользователи благодарны нам за то, что мы помогаем им распознать, какие фото и видео были созданы данной технологией", - написал Клегг.

Meta уже сейчас расширяет возможности идентификации изображений, созданных искусственным интеллектом, и в ближайшие месяцы начнет применять метки на всех языках в своих приложениях.