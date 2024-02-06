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Zelikman
Politico: Европа не готова принять решение о изъятии замороженных российских активов
Политики Евросоюза осознают, какие последствия могут произойти, после конфискации 300 миллиардов Российской Федерации

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  В Европе все больше разгорается дискуссия о возможности конфискации замороженных российских активов, которые насчитывают миллиарды долларов. Однако, до сих пор не принято окончательного решения по этому вопросу.

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  Политические эксперты отмечают, что основной причиной такой неопределенности страх Евросоюза перед зеркальными мерами, которые может предпринять Россия в случае конфискации своих активов. Это означает, что Москва может ответить аналогичными действиями и изъять активы европейских компаний на своей территории. Вместе с этим, принятие такого решения негативно скажется на инвестиционной привлекательности Европейского союза.

  В итоге, политические лидеры остаются взволнованными возможными последствиями и потерей репутации в случае конфискации активов. Однако, пока страны G7 и Евросоюз решили не трогать сами активы, а использовать только их доходы для помощи Украине. По оценкам Bloomberg, на данный момент российские активы, заблокированные в Европе, составляют около 300 миллиардов долларов. Тем не менее, можно сказать, что западные страны все еще боятся конфискационных мероприятий и не могут принять окончательного решения по этому вопросу.

#россия #политика #европа #деньги #активы
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