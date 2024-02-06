Эксперты считают, что при желании Лондон мог передать весь законспирированный арсенал

В Великобритании происходит обсуждение вопроса о передаче Украине танков Challenger 2. Не так давно Лондон передал Вооруженным силам Украины 14 таких танков, и по последним данным уже было потеряно как минимум две единицы в бою. Некоторые члены парламента заинтересованы в выяснении, почему было передано именно 14 танков и почему не было принято решение о передаче всех таких танков, находящихся в арсенале Великобритании и не нуждающихся в модернизации до версии Challenger 3.

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Запрос парламентариев был отправлен Министерству обороны Великобритании, ответить на который должен был Джеймс Хиппи, младший министр по вопросам вооруженных сил и ветеранов Соединенного Королевства. Эта необычная должность не предоставляет ему права участвовать в заседаниях кабинета министров. Как заявил Хиппи, 14 танков Challenger 2 были переданы Украине в рамках "акта международной поддержки".

Младший министр по делам вооруженных сил отметил: "Эта передача создала возможность для передачи десятков танков другим странам. Мы успешно выполнили важную кампанию, являясь первым государством, принявшей решение об отправке своих боевых машин. Нашему примеру последовали и другие".

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Однако Хиппи не дал ясного ответа относительно передачи других танков Challenger 2 в Украину. Ранее британские эксперты, обсуждая военный потенциал Великобритании и России, отмечали, что Великобритания передает танки, несмотря на значительное превосходство России в их количестве.