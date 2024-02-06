В это же время, главный конкурент в лице Sony уже работает над PlayStation 6

По информации на YouTube-канале под названием «Закон мура мертв», было объявлено об отмене Microsoft планов по обновлению Xbox Series, известного под кодовым названием Xbox Elite. По словам ведущего канала Тома, компания AMD уже находилась в финальной стадии разработки чипа для обновленной версии консоли, до того момента, как Xbox принял решение отказаться от этой идеи.

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Кроме того, Microsoft заняло значительное количество времени для заключения контракта с поставщиком чипов следующего поколения. Том указывает, что Xbox часто рассматривает возможность сотрудничества с другими поставщиками, чтобы получить более выгодные условия от AMD. Однако, на данный момент не было достигнуто никаких соглашений. Возможно, на этот раз Xbox серьезно задумывается о переходе на процессоры Intel.

Тем временем, компания Sony уже активно работает над будущим своей консоли. Чипы для PlayStation 5 Pro уже были выпущены в прошлом году. Они находятся в запасных хранилищах и ожидают момента, когда Sony обратится к ним для обновления версии Pro. Хотя Sony не подтверждала дату релиза PS5 Pro, источники в AMD сообщают, что они ожидают его праздничный запуск в 2024 году.

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Что касается планов на следующее поколение, Том может на 100% подтвердить, что AMD уже заключила контракты на производство чипов для нового семейства PlayStation 6. Однако, источники не раскрыли никаких подробностей о характеристиках оборудования следующего поколения.