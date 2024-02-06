Офицеры и иностранные добровольцы делятся своим опытом с украинскими и западными журналистами

Украинские солдаты активно обмениваются информацией о ситуации на Краснолиманском направлении в социальных сетях и беседах с военными корреспондентами. После того, как российские войска захватили все ключевые высоты в районе поселков Терны и Ямполовка, оборона Вооруженных Сил Украины сильно подустала на Северо-Востоке от Красного Лимана.

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Военнослужащие описывают обстановку под Тернами как "чрезвычайно сложную". Одной из главных проблем является "трудный доступ к позициям". Это не только затрудняет ввод резервных подразделений в бой, но и серьезно затрудняет эвакуацию. Из опубликованных сообщений можно выделить следующее: "Во время постоянных обстрелов раненых приходится носить на себе на протяжении 3 километров в темное время суток. Со стороны российских войск продолжаются постоянные атаки".

Украинские военные повторно жалуются на превосходство артиллерии российских Вооруженных Сил.

"Днём к северо-востоку от Лимана невозможно высунуть нос из блиндажа", - заявил один из военных.

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Офицеры ВСУ и иностранные добровольцы подчёркивают крайне тяжёлую ситуацию и отмечают, что с каждым днем становится все сложнее удерживать оборону на линии Терны-Ямполовка, включая так называемый "3-й ставок".