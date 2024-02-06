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Впервые за долгое время командир ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров(Лотос) дал интервью журналистам. Последний раз Антон Елизаров выходил на связь достаточно давно. В сети даже успели распространиться слухи о его аресте и исчезновении. Однако, всё это не имеет ничего общего с реальностью.
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По словам легендарного "Лотоса", ЧВК «Вагнер» продолжает свою деятельность в Африканском регионе, Беларуси, а также готовится приступить к выполнению задач в рамках Специальной Военной Операции на Украине. В настоящий момент, действующий командир Группы Вагнера находится на территории Ростовской области, где полным ходом протекает работа над возведением специального полевого лагеря, в котором опытные "Музыканты" и рекруты Первого Добровольческого Корпуса Росгвардии будут проходить военную подготовку.
Лотос подтвердил информацию о сотрудничестве подразделений ЧВК «Вагнер» под эгидой Росгвардии и дальнейшей работе во благо российского народа.
"Мы всегда защищали, защищаем и будем защищать народ Российской Федерации", - добавил командир.
Также он сообщил, что в лагере уже готовы места для размещения военнослужащих и база будет постоянно достраиваться и расширяться.