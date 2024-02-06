По словам военачальника, музыканты уже обустраивают полевой лагерь для подготовки бойцов

Впервые за долгое время командир ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров(Лотос) дал интервью журналистам. Последний раз Антон Елизаров выходил на связь достаточно давно. В сети даже успели распространиться слухи о его аресте и исчезновении. Однако, всё это не имеет ничего общего с реальностью.

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По словам легендарного "Лотоса", ЧВК «Вагнер» продолжает свою деятельность в Африканском регионе, Беларуси, а также готовится приступить к выполнению задач в рамках Специальной Военной Операции на Украине. В настоящий момент, действующий командир Группы Вагнера находится на территории Ростовской области, где полным ходом протекает работа над возведением специального полевого лагеря, в котором опытные "Музыканты" и рекруты Первого Добровольческого Корпуса Росгвардии будут проходить военную подготовку.

Лотос подтвердил информацию о сотрудничестве подразделений ЧВК «Вагнер» под эгидой Росгвардии и дальнейшей работе во благо российского народа.





"Мы всегда защищали, защищаем и будем защищать народ Российской Федерации", - добавил командир.

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Также он сообщил, что в лагере уже готовы места для размещения военнослужащих и база будет постоянно достраиваться и расширяться.