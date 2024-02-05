В связи с новыми санкциями Соединенных Штатов, китайские компании вынуждены использовать любые возможности для покупки мощнейших ускорителей





Спрос на санкционные видеокарты RTX 4090 в Китайской Народной Республике достиг настолько высоких уровней, что, как сообщается, люди начали приобретать собранные системы в других азиатских странах, вынимать флагманские видеокарты Nvidia и продавать их на черном рынке в Китае. И вполне успешно зарабатывают на этом. Поскольку графические процессоры Nvidia, такие как H100 и A100, подпадают под экспортные ограничения, включая даже RTX 4090, команда "Зелёных" выпустила урезанные версии своих продуктов, чтобы соответствовать правилам экспорта. Одним из примеров является RTX 4090D, оснащенный на 10% меньшим числом ядер по сравнению с оригиналом.

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Китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, кажется, не удовлетворены уровнем вычислительной мощности графических процессоров Nvidia, адаптированных для китайского рынка, и многие из них обращаются к черному рынку, чтобы удовлетворить свои нужды. Это привело к росту продаж и цен на видеокарты RTX 4090 в других азиатских странах, так как покупатели надеются продать их китайским компаниям, которые используют эти продукты в сфере искусственного интеллекта.

Сознавая, что видеокарты покупаются в основном сетевыми акулами, некоторые азиатские розничные компании перестали продавать RTX 4090 в качестве отдельного продукта. По данным одной тайваньской компании, кто-то уже обошел это правило, закупив 20 готовых ПК, каждый из которых оснащен видеокартой RTX 4090, чтобы извлечь карты и продать их в Китае.

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Цена каждой такой системы составляет около 4450 долларов, что более чем в два раза превышает рекомендованную розничную цену RTX 4090 в 1599 долларов за штуку. Однако, покупатели полагают, что они все равно смогут получить прибыль, продавая карты отчаявшимся китайским компаниям, которые готовы заплатить большую сумму за немного большую мощность, чем у RTX 4090D.