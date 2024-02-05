Данные боеприпасы обладают большей дальностью, нежели ракеты Storm Shadow, и имеют превосходную точность

Согласно заявлению командующего объединенными войсками Вооружённых Сил Украины Сергея Наева, Украина приобретет американские истребители F-16 с ракетами, способными поражать цели на расстоянии от 300 до 500 километров.

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Не уточняется тип боеприпасов, но вероятно, речь идет о малозаметных американских крылатых ракетах AGM-158 JASSM, которые могут быть применены с истребителей F-16. По официальным данным производителя, эти ракеты могут поражать цели на расстоянии до 370 километров. Однако, стоит отметить, что существует модификация JASSM ER с максимальной дальностью полета в 925 километров. Вероятнее всего, Украине будут поставлены базовые варианты этих ракет.

AGM-158 JASSM обладает низкой радиолокационной заметностью. Для наведения этих ракет используются системы GPS и инфракрасные головки самонаведения. Возможное отклонение от цели данного боеприпаса не превышает 2.5 метра. Учитывая то, что AGM-158 JASSM оснащена проникающей боевой частью WDU-42/B массой 450 кг, можно предположить, что ВСУ планируют использовать их для атак в ближнем тылу российских подразделений, аналогично применению ракет Storm Shadow/Scalp с истребителей Су-24.

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По мнению экспертов, эффективным способом противодействия авиационным атакам ВСУ будет уничтожение самолетов на земле. Учитывая, что для эксплуатации и обслуживания F-16 требуются определенные условия, Украина имеет ограниченное количество аэродромов для их базирования.