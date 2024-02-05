Сумма сделки составила 5.2 миллиарда долларов

Технологическая компания Yandex NV достигла соглашения о продаже своего российского бизнеса, включая самую популярную поисковую систему страны, группе, возглавляемой руководством, в рамках сделки на сумму около 5.2 миллиарда долларов.

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Инвесторы получат доли в ПАО "Яндекс Интернешнл", которая была зарегистрирована в особой экономической зоне "Калининград" в конце прошлого года. Общая стоимость сделки составит 475 миллиардов рублей с учетом адаптаций и оплаты наличными и акциями материнской компании класса А, сообщается в заявлении Yandex в понедельник.

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Кроме руководства "Яндекса", в группу покупателей входят фонд, связанный с нефтяным гигантом ПАО "Лукойл", и несколько предпринимателей, ни один из которых, согласно заявлению, не подвергся санкциям. Сделка, переговоры по которой продолжались более года, поскольку технологическая компания пыталась справиться с последствиями российской Спецоперации на Украине, открывает возможности зарегистрированной в Нидерландах материнской компании "Яндекса" развивать некоторые проекты за рубежом.