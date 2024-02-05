В сети появилось видео, где украинское подразделение принимает решение покинуть позицию при виде трёх бойцов ВС РФ

В сети появились видеоматериалы с одного из разведывательных дронов, как группа их трёх военнослужащих российской армии сумела обратить в бегство кратно превосходящего в численности неприятеля.

реклама

Ранее западные средства массовой информации уже сообщали, что в украинских подразделениях наблюдается упадок боевого духа и большинство бойцов не хотят идти на какие-либо задания. Бывало немало случаев, когда формирования и вовсе отказывались выполнять приказы вышестоящего командования.

На видео можно увидеть, как бойцы 5-ой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса втроём идут на штурм украинских окопов. В ходе наступательных действий ребят прикрывают беспилотные летательные аппараты различного типа, включая дроны-камикадзе.

При виде наступающих бойцов российской армии, военнослужащие Вооружённых Сил Украины решают покинуть свои позиции и бежать, несмотря на количественное превосходство и оборонительную позицию, которая даёт ряд преимуществ перед наступающими силами.





Данный инцидент отчётливо демонстрирует проблемы с моральной составляющей в украинских войсках. Сказывается также и набор людей в подразделения насильственными методами, когда человека против его воли вербуют в армию и сразу бросают на передовую, не акцентируя внимания на подготовку.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее в сети уже появлялась запись, где в таких обстоятельствах отряд ВСУ попал под заградительный огонь своих "братьев по оружию". Военнослужащие приняли решение отойти на следующую позицию, а находившиеся там идейные побратимы решили их наказать за оставление доверенных им траншей.