По мнению западных экспертов, возвращение населённого пункта должно произойти до проведения выборов в Российской Федерации

По информации западного информагенства Forbes, Вооруженные Силы Российской Федерации готовятся вернуть территории Харьковской области, которые были потеряны в 2022 году. Главное направление наступления — Купянск. По данным издания, командование армии сосредоточило там существенные военные силы.

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Военная группировка, проводящая наступление на Купянском участке, является достаточно мощной, включая примерно 500 танков, свыше 600 бронированных машин и примерно 40 000 бойцов. Ей противостоит около десяти бригад ВСУ с общим числом военнослужащих около 20 000. Одной, из основных проблем неприятеля можно отметить нехватку артиллерийских снарядов. По сообщениям американских журналистов, российская армия существенно превосходит в боеприпасах и может быть спокойна относительно ответных артиллерийских ударов со стороны украинских формирований.

"Эта ситуация дает возможность российской армии применять тактику систематического разрушения городских территорий, делая их незащищенными", - пишет издание.

По мнению американцев, планируется освободить Купянск и выйти на восточный берег реки Оскол до выборов президента, то есть до марта 2024 года. Украинские войска будут пытаться помешать этому, но дефицит боеприпасов, скорее всего, сделает эти старания бессмысленными.

"Украина пытается компенсировать нехватку боеприпасов с помощью FPV-дронов, но их дальность действия составляет всего 2-3 километра. Этого недостаточно, чтобы атаковать российскую артиллерию, которая расположена в 20-25 километрах от фронта", - сообщается в статье.

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Эксперты считают, что эта информация является типичным информационным вбросом западных СМИ, а освобождение Купянска не связано с выборами президента и происходит своим чередом.