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Как сообщает американское издание Bloomberg, компания Boeing столкнулась с необходимостью провести дополнительные работы на примерно 50 незавершенных самолетах 737 из-за неправильно просверленных отверстий для заклёпок. Это является последней трудностью, с которой столкнулся американский производитель в области контроля качества своего флагманского самолета.
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Работник одного из поставщиков Boeing обратил внимание на то, что две дыры в фюзеляже самолета могут не соответствовать требованиям. Главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes, Стэн Дил, сообщил об этом в записке для сотрудников. Дополнительное время, необходимое для проверок и ремонтных работ, может задержать поставки самолетов в ближайшем будущем, указал Дил.
"Учитывая наше обязательство создавать идеальные самолеты каждый раз, это единственный вариант действий. Нужно время, чтобы сделать все правильно", - отметил Дил в своей записке, озаглавленной.
Дил не назвал имя поставщика, но представитель Spirit AeroSystems Holdings Inc., основного поставщика фюзеляжей для Boeing 737 MAX, заявил, что они обнаружили проблему и будут проводить ремонт.
Этот дефект следует за серией производственных ошибок в Boeing, включая случай почти катастрофического взрыва панели самолета 737 MAX, принадлежащего Alaska Airlines, в прошлом месяце. Федеральное управление гражданской авиации ужесточило контроль над системами производства и поставщиками Boeing и ограничило производство самолетов 737 до улучшения качества.
В записке Дил отметил, что проблема с отверстиями для заклепок "не имеет прямого влияния на безопасность полетов, и все Boeing 737 могут продолжать работать безопасно". Однако, он также отметил, что многие сотрудники выразили разочарование в связи с незавершенной работой, выполненной поставщиками или на заводах Boeing, и ее возможными последствиями на производственные линии самолетов. Чтобы решить эту проблему, Boeing недавно приказал крупному поставщику приостановить поставки до полного завершения работ.
"Хотя эта задержка отгрузки повлияет на наш производственный график, она улучшит общее качество и стабильность", - подчеркнул Дил.