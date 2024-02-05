На этих бортах 737 были обнаружены дыры в фюзеляже самолетов, несоответствующие общим требованиям

Как сообщает американское издание Bloomberg, компания Boeing столкнулась с необходимостью провести дополнительные работы на примерно 50 незавершенных самолетах 737 из-за неправильно просверленных отверстий для заклёпок. Это является последней трудностью, с которой столкнулся американский производитель в области контроля качества своего флагманского самолета.

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Работник одного из поставщиков Boeing обратил внимание на то, что две дыры в фюзеляже самолета могут не соответствовать требованиям. Главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes, Стэн Дил, сообщил об этом в записке для сотрудников. Дополнительное время, необходимое для проверок и ремонтных работ, может задержать поставки самолетов в ближайшем будущем, указал Дил.

"Учитывая наше обязательство создавать идеальные самолеты каждый раз, это единственный вариант действий. Нужно время, чтобы сделать все правильно", - отметил Дил в своей записке, озаглавленной.

Дил не назвал имя поставщика, но представитель Spirit AeroSystems Holdings Inc., основного поставщика фюзеляжей для Boeing 737 MAX, заявил, что они обнаружили проблему и будут проводить ремонт.

Этот дефект следует за серией производственных ошибок в Boeing, включая случай почти катастрофического взрыва панели самолета 737 MAX, принадлежащего Alaska Airlines, в прошлом месяце. Федеральное управление гражданской авиации ужесточило контроль над системами производства и поставщиками Boeing и ограничило производство самолетов 737 до улучшения качества.

В записке Дил отметил, что проблема с отверстиями для заклепок "не имеет прямого влияния на безопасность полетов, и все Boeing 737 могут продолжать работать безопасно". Однако, он также отметил, что многие сотрудники выразили разочарование в связи с незавершенной работой, выполненной поставщиками или на заводах Boeing, и ее возможными последствиями на производственные линии самолетов. Чтобы решить эту проблему, Boeing недавно приказал крупному поставщику приостановить поставки до полного завершения работ.

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"Хотя эта задержка отгрузки повлияет на наш производственный график, она улучшит общее качество и стабильность", - подчеркнул Дил.