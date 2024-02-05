В Белом доме заявляют, что будут продолжать наращивать число ударов по собзникам Ирана

Администрация президента Байдена обещала увеличить количество ударов по иранским военным силам и их союзникам на Ближнем Востоке после трех последовательных атак. Высокопоставленные чиновники утверждают, что США не будут втягиваться в продолжительный региональный конфликт.

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"Мы ответим решительно и докажем нашу решимость", - заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан в программе "Лицом к нации".

Официальные лица называют удары США, проведенные в пятницу и поразившие 85 целей в Ираке и Сирии, включая цели, пораженные бомбардировщиками, прибывшими из США, необходимой и неизбежной реакцией на убийство трех американских солдат беспилотником в Иордании на прошлой неделе.

Администрация ясно дала понять, что готова продолжать боевые действия в регионе. В субботу США нанесли удар по хуситским группировкам в Йемене. Такое более широкое назначение целей и ожидание, что Пентагон будет продолжать наносить удары по иранским объектам и союзникам, указывает на то, что США расширяют область своих действий. В интервью CNN Салливан не исключил "любую активность в любом месте", включая саму Иранскую территорию.

Один из высокопоставленных чиновников администрации, не желающий называть свое имя, утверждает, что Байден не собирается глубже втягиваться в конфликт на Ближнем Востоке. Оценка США на данный момент заключается в том, что удары в Йемене, Ираке и Сирии были эффективными в ограничении возможностей различных группировок и их возможности пополнять свои запасы оружия.

Тем временем, США наблюдают, как хуситы приспосабливаются и развивают свои навыки в атаках на суда, хотя они пока не представляют серьезную угрозу для американской обороны.

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На данный момент группа хуситов заявляет о своей неустрашимости. Член политического совета хуситов Али аль-Кахум заявил, что в настоящее время идет "открытая война" и хуситы имеют военный потенциал для ответных ударов. Это открывает возможность для дальнейшей эскалации и подчеркивает.