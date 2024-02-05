Это уже не первая кибер-атака на инфраструктуру государства за последние два года

Согласно заявлению, опубликованному коммуникационным офисом президента Фердинанда Маркоса-младшего, Филиппины успешно предотвратили попытку кибератаки на правительственный веб-сайт со стороны хакера, действующего из Китая.

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По информации заместителя министра информации и коммуникационных технологий Джеффри Яна Ди, попытка взлома сайта Филиппинского управления социального обеспечения иностранных работников произошла в последние недели. В ходе инцидента также были атакованы частные домены, включая веб-сайт Маркоса, однако, все атаки были сорваны. Ди охарактеризовал эти инциденты как продвинутую постоянную угрозу из-за тайного характера атак.

По его словам, в ходе расследования удалось отследить "командование и контроль" злоумышленника, действующего с территории Китая, хотя не удалось установить, причастно ли к этому китайское правительство. Пока что Министерство иностранных дел Китая не прокомментировало эту ситуацию. Кибернарушения на Филиппинах принимают массовый характер: подвергаются атакам учетные записи пользователей, а также государственные организации. В связи с этим, Филиппины входят в число стран мира, подвергающихся наибольшему количеству кибератак.

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В прошлом году более 60 000 учетных записей было скомпрометировано, а государственная страховая компания в области здравоохранения столкнулась с масштабной утечкой данных в сентябре, а в октябре система общественного мониторинга статистического агентства была взломана.