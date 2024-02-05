Однако, Палата Представителей не собирается за него голосовать, назвав его "предательским"

Республиканцы и Демократы из Сената Соединённых Штатов разработали новый законопроект, который они объявили как "компромиссный". В рамках этого документа предусмотрено выделение средств на защиту пограничной зоны, а также дополнительный пакет для Украины и Израиля. Однако, в Палате Представителей этот законопроект был назван "предательством".

реклама

Согласно обновлённому закону, демократы хотят выделить Украине 60.6 миллиарда долларов, а Израилю 14.1 миллиарда долларов, при этом на охрану границы с Мексикой будет направлено порядка 20 миллиардов долларов. Администрация Байдена уже заявила, что сенат "хорошо справился с работой", укрепив границу, и теперь решение остаётся за палатой представителей. Однако, республиканское большинство в Палате Представителей не собирается голосовать за данный законопроект, об этом заранее предупредил спикер палаты Майк Джонсон.

Кстати, в документе демократы подробно описали всю помощь, которую предоставят Украине. Из указанных 60 миллиардов долларов, 14 миллиардов будут потрачены на закупку нового вооружения у американского военно-промышленного комплекса. Еще 15 миллиардов планируется направить на военную подготовку Вооруженных Сил Украины, разведку и другие услуги. Дополнительно 20 миллиардов долларов пойдут на пополнение складов армии США, которые были опустошены в рамках поддержки Украины. Управление по ядерной безопасности США должно получить 149 миллионов долларов для проведения работ в Украине.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как уже было сказано, республиканцы критически оценивают новый законопроект, считая его "мертвым". Документ не пройдет голосование в палате представителей, так как не соберет необходимого числа голосов. Данный документ ставит охрану границ США в зависимость от отправки денег на нужды Киева, что не является приемлемым.