В интервью итальянским журналистам он объяснил такое решение необходимостью "перезагрузки и поиском нового начала"

Глава украинского режима, Владимир Зеленский, впервые озвучил свои намерения по увольнению главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Валерия Залужного. Ранее, уже ходили слухи о том, что президент собирается отправить Залужного в отставку, также о намерениях убрать сообщал источник из Офиса Президента Украины и недавно эти слухи подтвердились.

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На встрече между Зеленским и Залужным, последний был обвинен в неудачном контрнаступлении, однако, сам Залужный ответил, что советники президента не предоставляют ему достоверную информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения, а ряд провалов на поле боя был связан с политическими решениями администрации Зеленского, которые были ошибочными со стратегической точки зрения.

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В своем заявлении перед итальянскими журналистами, Зеленский сообщил о намерении уволить не только Залужного, но и "некоторых других ответственных лиц". Украинский лидер объяснил свои планы необходимостью "перезагрузки и поиском нового начала". Отвечая на вопросы журналистов о разногласиях с главкомом, Зеленский не рассказал напрямую про конфликт, однако, сам факт готовности снять его с должности подтверждает наличие противостояния.