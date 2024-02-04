На удивление, устройство оказалось прочнее, чем ожидалось

Два дня назад, когда на рынок наконец-то поступила в продажу гарнитура Apple Vision Pro, Сэм Кохл из AppleTrack решил провести ряд тестов на прочность этого устройства дополненной реальности.

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К счастью, опасность того, что Vision Pro развалится на части при столкновении с преградой, оказалась незначительной. Кохл несколько раз ударился лицом о различные предметы и поверхности, но самое плохое, что произошло, это небольшие потертости. Даже сильный удар об стену не привел к серьезным повреждениям. По этому показателю Vision Pro проявил свою прочность: устройство действительно предупреждает о том, что пользователь слишком близко к чему-либо в режиме погружения, но, к сожалению, эти уведомления появляются слишком поздно, чтобы предотвратить столкновение.

Затем Кохл перешел к проведению основных тестов на падение. В первом из них он продемонстрировал, как не следует держать Vision Pro за легкий уплотнитель, который соединяется с гарнитурой магнитным способом. При падении с небольшой высоты на толстый ковер устройство осталось без повреждений. Следующее падение было с высоты шести футов на деревянный пол. Экран выдержал испытание, но тестирование Vision Pro показало, что правый динамик сломался. Экран гарнитуры выдержал еще одно падение с немного большей высоты. Однако, область вокруг хрупкого шарнира в головном ремне получила видимые повреждения, а расположение динамиков выглядело очень хрупким.





Несмотря на все более высокие падения, которые причиняли новые повреждения ремешку, переднее стекло осталось целым, и Vision Pro продолжал работать, хоть и без одного динамика. Только когда Кохл уронил Vision Pro на пол с высоты своей головы, стоя на диване, стеклянный экран наконец-то треснул. Удивительно то, что датчики, камера и слой пластика под экраном сохранились. Более того, устройство продолжало работать.

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В итоге можно сделать вывод, что падение Vision Pro может привести к проблемам с динамиками или другими компонентами головного ремня, но катастрофические повреждения этого дорогостоящего устройства маловероятны.