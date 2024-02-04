Как сообщается, техника уже находится вблизи линии боевого соприкосновения

Основные боевые танки США M1А1 Abrams, наконец, были замечены на передовой. В украинских средствах информации появились видео и фотоматериалы танка, которые, как утверждается, были сделаны в районе Авдеевки. Однако, пока никаких больше подробностей об этом событии нет.

реклама

В начале января текущего года уже сообщалось о присутствии американских танков на передовой, но тогда не было представлено никаких конкретных данных. Просто объявили, что данные танки, после долгого ожидания, наконец, появились на передовой. Предполагалось, что эти танки были отправлены в бой для изменения обстановки на фронте, так как немецкие "Leopard" также не оправдали свою "лучшую в мире" репутацию, а ситуация с британскими танками была аналогичной. На записи видно, как танк M1А1 Abrams проезжает мимо боевой машины пехоты - триплекса БМП M2A2 Bradley. Утверждается, что съемка была проведена в конце января текущего года, но подробности пока не раскрываются.

Таким образом, можно сказать, что танки M1А1 Abrams все же достигли передовой. Американская машина была замечена под Авдеевкой и ее съемка была сделана через триплекс БМП M2A2 Bradley.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как уже было ранее известно, все отправленные Киеву американские танки M1А1SA Abrams были оснащены бортовой динамической защитой первого поколения под названием ARAT (Abrams Reactive Armor Tiles). Танки M1А1SA Abrams и БМП Bradley передавались без динамической защиты, но в связи с большими потерями было принято решение оснастить всю американскую технику дополнительной защитой.