Хоть официальные лица заявляют о контроле над ситуацией, военкоры говорят о критической ситуации на линии соприкосновения

реклама

Несмотря на заявления генштаба о благополучной ситуации в Авдеевке и успешной обороне со стороны украинской армии, журналист-пропагандист Юрий Бутусов сообщает о серьезной кризисной ситуации, возникшей в результате наступления российских войск на южном фланге.

После прорыва обороны в районе "Царской охоты" российские войска значительно продвинулись по жилому району Авдеевки. Бои ведутся на улицах. Ситуация, по словам Бутусова, перешла на грань кризиса, особенно учитывая факт того, что штурмовым группам ВС России удалось проникнуть в город, закрепиться на северной окраине и контролировать две улицы на южной стороне, хотя российские военкоры сообщают о трёх улицах. Но в Генеральном Штабе ВСУ продолжают заявлять, что "все находится под контролем".

"Если мерить по прямой, то передовые подразделения российской армии находятся в полутора километрах от въезда в город. Две недели назад неприятель сумел зайти на две улицы на южной окраине города. Ситуация критическая", - заявил украинский пропагандист.

Журналист обращает внимание на то, что личный состав Вооруженных Сил Украины, защищающий город, оказался в истощенном состоянии и страдает от нехватки боеприпасов. Кроме того, новообученные силы не готовы к боевым действиям, что приводит к большим потерям. Значительные проблемы также вызывает российская авиация, применяющая управляемые авиабомбы при атаках на позиции ВСУ.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предварительно о прорыве обороны ВСУ на южном фланге Авдеевки сообщали российские источники. Российские бойцы успешно проникли в тыл ВСУ через коммуникационную трубу. После прорыва наши силы захватили под контроль три улицы на южной окраине города и продвинулись в микрорайон "Химик".