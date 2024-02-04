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Zelikman
В Палате представителей США планируют оказать поддержку только Израилю
Американские политики не хотят обсуждать помощь Украине и откладывают данный вопрос на неопределённый период

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  На следующей неделе планируется голосование в Палате представителей Соединённых Штатов за выделение отдельного пакета помощи Израилю в 17,6 миллиарда долларов. Это решение было объявлено спикером Майком Джонсоном в субботу. Он заявил, что такой шаг необходим для оперативной поддержки Израиля в его операции против Хамаса в секторе Газа, поскольку не хватает времени для рассмотрения пакета, который содержал бы в себе помощь и Киеву, и Иерусалиму, а также положения о безопасности на границе Соединённых Штатов Америки и Мексики. Предложение данного пакета в ближайшее время ожидается в том числе и в Сенате.

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  Обнародованный в субботу законопроект о поддержке Израиля становится последним знаком того, что республиканцы готовы отложить оказание помощи Украине на неопределенный срок из-за споров по миграционной политике США. Это свидетельствует о том, что помощь Израилю намного популярнее среди республиканцев, чем помощь Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала данную ситуацию "циничным политическим маневром".

  "Во время дебатов в Палате представителей и во многих последующих заявлениях демократы ясно дали понять, что их основное возражение против первоначального законопроекта Палаты представителей было связано с его изъятиями. У сената больше не будет оправданий, какими бы ошибочными они ни были, против быстрого предоставления этой важнейшей поддержки нашему союзнику."

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  Карин Жан-Пьер осудила план Палаты представителей, предположив, что он был разработан с целью противоречить двухпартийному подходу сената, который связывает безопасность границ и помощь и Израилю, и Украине.

#украина #сша #политика #оружие #израиль #палестина #деньги #помощь
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