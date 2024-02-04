Военнослужащие сумели поразить украинский беспилотник из стрелкового оружия

Российские вооруженные силы не прекращают активное продвижение вдоль всей линии боевого соприкосновения. Однако воины Вооруженных Сил России замечают увеличение числа украинских дронов различных типов, применяемых на передовой. Уменьшенная активность артиллерийских установок в некоторых участках отчасти компенсируется использованием FPV-дронов.

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Российская сторона набирает опыт противодействия этим дронам, который, признаться, является непростым. Во-первых, FPV-дрон способен развивать скорость более ста километров в час во время подлета к цели. Во-вторых, с умелым оператором очень сложно уклониться от удара FPV-дрона.

Тем не менее, уже имеется немало случаев, когда российские бойцы буквально увертываются от атак FPV-дронов на передовой. Помимо этого, есть успешный опыт сбивания подобных боевых средств, в том числе при помощи стрелкового оружия.





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Российские военнослужащие мгновенно отреагировали на приближение дрона неприятеля к цели в лесной местности. Как показывают видеоматериалы, украинский беспилотник приближался на высокой скорости. Несколько очередей в сторону цели – и ударный БПЛА взрывается всего за секунду до нанесения удара по опорному пункту российских военных. Предположительно, это произошло на купянском участке.