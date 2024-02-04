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Zelikman
В Microsoft и Google считают, что Индия станет локомотивом в технологии искусственного интеллекта
По мнению представителей крупнейших техно-гигантов, в стране огромное количество IT-специалистов, что позволит ей обойти в этой сфере даже США

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  Лидеры Microsoft и Alphabet отправятся в Индию, чтобы привлечь внимание миллионов IT-специалистов страны к развитию искусственного интеллекта на этом крупном рынке. Главный исполнительный директор Microsoft, Сатья Наделла, выступит перед разработчиками и технологами в Бангалоре, технологическом эпицентре страны, с презентацией о новых способностях искусственного интеллекта.

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  Кроме того, он проведет встречу с лидерами отрасли в Мумбаи, где обсудит проблемы и перспективы следующего поколения искусственного интеллекта. Главный научный сотрудник Google, Джефф Дин, также выступит перед разработчиками и стартапами в Бангалоре, где расскажет о последних достижениях в области искусственного интеллекта. Он также примет участие в беседе о том, как Индия может оказать колоссальное влияние на общество за счет развития искусственного интеллекта. Визит этих руководителей подчеркивает важность Индии для Microsoft, Google и всей сферы искусственного интеллекта. Свыше 5 миллионов программистов в Индии делает ее одним из крупнейших резервов талантов в области искусственного интеллекта.

  В своем многообещающем туре по Индии прошлого года генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что страна может стать ведущим поставщиком знаний в области искусственного интеллекта. Главы Microsoft и Google, Сатья Наделла и Сундар Пичаи, выросли и получили свое образование в Индии, и для них продвижение искусственного интеллекта может стать ключевым моментом в их карьере.

  Ахмед Маджари, президент Microsoft в регионе Азия, упомянул растущее влияние Индии в области искусственного интеллекта. Он указал на активность индийских разработчиков на платформе GitHub. Данные указывают, что каждый четвертый проект искусственного интеллекта на этой платформе принадлежит Индии. Маджари также предсказал, что к 2026 году Индия обойдет США в области искусственного интеллекта. Microsoft уже объявил о намерении обучить 100 000 разработчиков в Индии новейшим технологиям и инструментам искусственного интеллекта. Прошлогоднее исследование технологической организации NASSCOM показало, что в Индии работает почти полмиллиона разработчиков, специализирующихся на искусственном интеллекте и науках о данных.

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  Прогнозируется, что в Индию направится еще больше ведущих компаний в области искусственного интеллекта. Крупные технологические компании, такие как Tata Consultancy Services и Infosys, уже внедрили искусственный интеллект и обучают сотни тысяч инженеров, чтобы ускорить этот переход.

#сша #microsoft #google #технологии #искусственный интеллект #индия
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