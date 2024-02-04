Планируется увеличить боевую часть ракеты для повышения её огневой мощи

Развитие и совершенствование боеприпасов является важной составляющей военной продукции. В этой связи специалисты в области вооружений продолжают работу над улучшением легкой многоцелевой управляемой ракеты "Изделие 305". Этот боеприпас уже получил положительные отзывы со стороны военных, доказав свою эффективность в реальных боевых условиях. В ходе Специальной Операции ракета успешно наносила удары как по бронетехнике, так и по инженерным объектам.

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Однако, несмотря на положительные результаты и удовлетворенность заказчиков, решено продолжить работы над боеприпасом. Одной из планируемых модернизаций является увеличение боевой части ракеты. Предварительные исследования показывают, что данный шаг может значительно повысить эффективность ударных вертолетов, включая Ка-52М и Ми-28НМ.

Ракета "Изделие 305" характеризуется высокой точностью, надежностью и простотой в эксплуатации. Для ее использования достаточно лишь правильно направить ее на цель в конечном участке траектории. При этом точность поражения не зависит от дальности применения. Заказчики высоко оценивают и дальность действия данной ракеты.

Согласно предоставленным данным, ударный боеприпас имеет компактные размеры при общей массе 105 кг и боевой части в 25 кг. Ракета способна поражать бронетехнику и укрытия противника на расстоянии до 14,5 км в любое время суток и при любой погоде. Не проходят без внимания и инженерные цели, ракета успешно справляется и с этими задачами.

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Таким образом, легкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305" продолжает демонстрировать свою эффективность и уникальность в условиях боевых действий.