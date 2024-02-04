Об этом сообщили в Центре исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ

Сергей Сасим, директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ, заявил о преувеличении опасений относительно влияния майнинга на образование какого-либо дефицита в энергосистемах.

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Со слов Сасим, общий дефицит энергии в энергосистеме отсутствует, однако, в некоторых регионах имеются локальные дефициты, составляющие около 3,5 ГВт. Интересно, что 86% этого дефицита происходят не в регионах с майнингом, а на Дальнем Востоке и Юге. Даже в Иркутске, где размещены промышленные майнеры, их потребление электроэнергии составляет всего лишь 3%. Сасим считает, что опасения регуляторов из отрасли относительно влияния майнинга на дефицит электроэнергии немного преувеличены, и существующие инструменты вполне достаточны для решения данных проблем.

Он также считает, что вопрос о повышенных тарифах для майнеров требует диалога. Ранее сообщалось, что Россия является вторым государством по майнингу Bitcoin после Соединённых Штатов. Объем энергопотребления российского майнинга составляет примерно 2,5 ГВт, но это число потенциально может вырасти до 5,5 ГВт.

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Министерство Энергетики Росси неоднократно говорило, что рост майнинга оказывает нагрузку на энергосистему в зонах с энергодефицитом и предложило ввести повышенные тарифные планы на передачу электроэнергии для промышленных потребителей с целью переноса нагрузки на другие части энергосистемы.