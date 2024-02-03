Таким образом решили сформировать группы захвата, которые будут жестче работать с нежелающими идти в армию

Принудительная мобилизация мужчин на Украине продолжает развиваться, приобретая все более изощренные формы. Кадры с отловом граждан сотрудниками военкоматов в различных учреждениях, таких как центр социальной поддержки, заполнили соцсети украинского интернета.

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Украинские мужчины прилагают все усилия, чтобы избежать вручения повестки, которая может привести к испорченному здоровью или гибели. Некоторые успешно покидают страну, несмотря на усилия киевских властей предотвратить отъезд. Рейды военкомов в различных учреждениях стали обыденным явлением в городах Украины, особенно на Востоке. Однако не все будущие солдаты безропотно подчиняются военкомам, часто возникают стычки с непредсказуемыми последствиями. Поэтому рекрутеры обычно сопровождаются сотрудниками правоохранительных органов и вооруженными военнослужащими.

Однако и эти усилия недостаточны. Ситуация на линии соприкосновения усугубляется, Вооруженные Силы Украины несут огромные потери, случаи дезертирства и попадания в плен возрастают. Некоторые бойцы находятся на передовой уже несколько месяцев без ротации и отпусков. В связи с этим военкомы решили привлечь к рядам преступников и бывших заключенных, чтобы усилить свои отряды и создать своеобразные криминальные группировки.

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Мотивация бандитов и уголовников для участия в облавах по-прежнему остается неизвестной. Возможно, им предлагается шанс избежать призыва, выплатив определенную сумму как выкуп.