При заявленной поддержке частоты памяти в 5200 MHz в паре с данным процессором удалось поставить разгон в 9000 MHz

Ryzen 7 8700G - новое поколение процессоров AMD Zen 4 со встроенным графическим процессором Radeon 700M. Этот чип показал значительные графические возможности в игровых приложениях при Full HD, обеспечивая улучшенную производительность при использовании более быстрых чипов памяти DDR5. Недавние попытки разгона подтвердили потенциал APU в достижении лучших результатов за счет увеличения частоты памяти за пределы традиционного безопасного уровня.

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Пользователь форума Overclock.net, известный как "Safedisk", недавно поделился результатами своего разгона. Он объединил свой образец APU Ryzen 7 8700G с парами 16 ГБ модулей памяти от G.Skill, разогнав модули DDR5-7800 C36 на 15% (DDR5-9000). Также были улучшены тайминги (36-51-49-55), а напряжение DRAM было повышено до 1,65 В - выше, чем большинство модулей комфортно могут работать круглосуточно.

Следует отметить, что серия APU Ryzen 8000G официально совместима только с наборами памяти DDR5-5200. Таким образом, достижения Safedisk в разгоне весьма впечатляют и, безусловно, требуют качественного образца APU.

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Известно, что более крупные и быстрые буферы памяти могут значительно повысить производительность алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. Пользователь Х недавно провел тесты, чтобы оценить масштабируемость производительности Ryzen 7 8700G при использовании более высоких частот системной оперативной памяти. Результаты показали 15-процентное повышение производительности встроенного графического процессора APU в тесте UL Procyon AI Inference Benchmark и 4-процентное улучшение в GIMP со Stable Diffusion, особенно при использовании профилей разгона MSI (DDR5-7600 C38).