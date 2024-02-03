По словам украинского офицера, бойцов бросают в контратаки на только что потерянные позиции

В связи с потерей нескольких населенных пунктов в Харьковской области, украинское командование принимает меры по восстановлению паритета на данном направлении с помощью резервов. Украинские формирования на левом берегу Оскола пытаются контратаковать малочисленными группами в условиях снижения интенсивности огня артиллерии.

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Один из украинских офицеров, Игорь Лапин, ранее занимавший должность народного депутата, в эфире телеканала, контролируемого Петром Порошенко, заявил о безрезультативности и новых потерях в результате этих контратак. По его словам, в таких условиях невозможно успешно контратаковать без должной поддержки артиллерийских расчетов.

Офицер украинских войск Лапин сказал: "Ситуация такая, что мы вынуждены оставлять некоторые позиции, включая те, где недостаточно солдат. Однако, это приводит к еще большим потерям, так как наши подразделения сразу же бросаются в контратаки на участки, которые мы только что потеряли."

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Напомним, что в январе в зоне стыка Луганской Народной Республики и Харьковской области Вооруженные Силы России освободили населенные пункты Крахмальное и Табаевка. Также в этот месяц российским военным удалось освободить село Веселое в районе Песчаного на том же участке. Поступает информация о боях в черте села Ивановка южнее Купянска, а также о продвижении российской армии в направлении Песчаного.