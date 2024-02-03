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Zelikman
Компания Intel может выпустить новую линейку процессоров Bartlett Lake-S для LGA 1700
Это должна быть бюджетная серия для геймеров и энтузиастов, сообщает один из популярных англоязычных блогеров

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  Компания Intel работает над новой серией процессоров "Bartlett Lake-S" для настольных компьютеров и ноутбуков. После выпуска процессоров Raptor Lake Refresh и Meteor Lake в прошлом году, Intel подтверждает свои планы на выпуск Arrow Lake и Lunar Lake в 2024 году, а затем Panther Lake в 2025 году. Однако, информация о Bartlett Lake официально пока не подтверждена.

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  Эту новость сообщил популярный YouTube-канал RedGamingTech. По его данным, Bartlett Lake будет бюджетной линейкой процессоров, разработанной для существующего сокета LGA 1700. Если это действительно так, то Intel будет ориентироваться на различные сегменты рынка с помощью разных линеек процессоров. Arrow Lake-S, предположительно, будет позиционироваться на более высоком уровне, в основном для серьезных геймеров и энтузиастов.

  В видео также утверждается, что Bartlett Lake может иметь более высокий уровень кэширования и небольшие улучшения IPC по сравнению с Raptor Lake Refresh, однако, детали пока остаются неизвестными. Если в будущих чипах действительно будет использоваться сокет LGA 1700, это может стать выгодным вариантом обновления для существующих пользователей Alder Lake с материнскими платами 700-й серии.


  Хотя много было написано об Arrow Lake и Lunar Lake, генеральный директор Intel, Пат Гелсингер, недавно раскрыл интересную информацию о чипах Panther Lake, дебют которых ожидается в 2025 году. По словам Гелсингера, они принесут значительное улучшение производительности искусственного интеллекта: в 6 раз по сравнению с Meteor Lake, первой линейкой процессоров компании с поддержкой искусственного интеллекта.

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  Помимо основных линеек, Intel также работает над следующим поколением рабочих станций и высокопроизводительных настольных процессоров начиная с флагманской модели Xeon W9-3595X. Недавно этот чип появился на Geekbench, где было отмечено, что он будет обладать 60 ядрами и 120 потоками, а также 112 МБ кэш-памяти L3, 120 МБ кэш-памяти L2 (по 2 МБ на ядро) и максимальной частотой Turbo 4,60 ГГц. Ожидается, что в предстоящей линейке также будет использоваться сокет LGA 4677, что сделает его совместимым с существующими материнскими платами W790 после обновления BIOS. 

#intel #процессоры #технологии #искусственный интеллект #новинки #lga 1700 #bartlett lake-s
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