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Zelikman
Британский самолет-разведчик RC-135V/W был замечен недалеко от побережья Крыма
Разведывательные самолёты и БПЛА НАТО уже не в первый раз работают в интересах украинских военных

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  Общеизвестно, что страны НАТО, в первую очередь США и Великобритания, активно обмениваются разведывательной информацией с Киевом и принимают непосредственное участие в планировании атак на российскую территорию. Особенно часто подобные операции проводятся в районе базирования кораблей Черноморского флота РФ и на различных объектах, военных и гражданских, на территории Крыма.

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  Российские военные эксперты и наблюдатели давно обратили внимание на закономерность: как только английские или американские разведывательные аппараты начинают патрулировать над нейтральными водами Черного моря, за ними как правило следуют украинские атаки на Крым. При этом, украинские разведывательные БПЛА и самолеты даже не шифруют свои сигналы и оставляют включенными транспондеры, что позволяет легко отслеживать их перемещения на специализированных навигационных онлайн-сервисах.

  Сегодня утром разведывательный беспилотный летательный аппарат США RQ-4B Global Hawk с позывным "Forte14" замечен недалеко от южного побережья Крыма. Ранее этот беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии, используемой ВВС США, и направился в сторону Черного моря, а затем изменил курс к Крыму.

  Видимо, американский БПЛА не справился полностью с поставленной перед ним задачей. Через несколько часов после его появления рядом с Крымом на помощь прилетел английский разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint. По данным Flightradar24, его перемещения в западной части Черноморской акватории легко отслеживать. Из этой зоны воздушного пространства наиболее удобно осуществлять мониторинг Севастополя.

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  Самолет-разведчик RC-135V/W является основным средством радиотехнической разведки источников излучения в различных диапазонах волн. Он эксплуатируется НАТО для борьбы с авиацией и средствами противовоздушной обороны неприятеля. Судя по всему, американский дрон собирает данные о целях, а британский самолет отслеживает средства ПВО России, которые могут перехватить ударные дроны. Комбинирование этих данных позволяет проложить наиболее безопасный маршрут для атаки. Будем надеяться, что наши зенитчики сумеют предотвратить подобные атаки, если они произойдут. Конечно, было бы более эффективным сбить вражеских воздушных шпионов, но мы понимаем, какие последствия это может иметь.

#сво #всу #армия #оружие #бпла #крым #самолёт #разведка
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