Планируется выпустить 70 единиц уже к лету текущего года

Babcock и Supacat из Великобритании официально начали производство новой модели "высокомобильного транспортера" (HMT) Jackal 3 для вооруженных сил страны. Планируется выпустить 70 бронированных машин к лету текущего года.

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Jackal 3, разработанный на основе предыдущей версии Jackal 2, был в процессе разработки более 10 лет. Новая техника получила несколько улучшений, включая повышенную защиту для экипажа и увеличенную грузоподъемность. Новая подвеска обеспечивает более эффективное передвижение по бездорожью

"Вооруженные силы Великобритании и наши союзники теперь смогут использовать современные боевые машины", - отметили в Министерстве Обороны страны.

Jackal, семейство британских разведывательно-патрульных бронемашин, было создано для осуществления патрульных операций и оказания огневой поддержки в Афганистане. Ранее эти функции выполнялись машинами Land Rover Wolf WMIK и Snatch Land Rover. В модели Jackal 2 реализованы возможности перевозить экипаж до 4 бойцов, а также вести стрельбу из пулемета в круговом направлении. Первый заказ на базовую версию был сделан в 2008 году, а на Jackal 2 - в 2009 году.

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На данный момент Jackal используется только двумя странами - Великобританией и Эстонией, которой было передано 4 машины для операций в Мали.