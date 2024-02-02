Судя по всему, связано это с выходом новых процессоров Ryzen 7000 и 8000

Вышел новый отчет по аппаратному и программному обеспечению платформы Steam. После праздников, январь обычно не считается популярным для покупки видеокарт, однако похоже, что немалое количество человек решили перейти на процессоры AMD, что привело к наивысшей доле пользователей AMD за всю историю, превысив долю Intel. В то же время, Windows 11 продолжает увеличивать свою долю и, предположительно, уже установлен на половине компьютеров всех участников опроса.

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Несмотря на то, что Intel представила новые процессоры 14-го поколения на выставке CES, компания уступила большую часть своей доли пользователям AMD по результатам опроса Steam за прошлый месяц. Показатели AMD выросли на 0,59% до 34,25%, достигнув высочайшего показателя за всю историю. Компания только что выпустила новые процессоры Ryzen 8000G для настольных ПК, и будет интересно увидеть, как это повлияет на ситуацию.

В категории видеокарт, опрос Valve показал, что RTX 3060 всё еще удерживает лидирующую позицию, несмотря на снижение доли на 0,31% в прошлом месяце. В январе наблюдалось снижение практически во всех странах из первой десятки. Большинство из них представляют собой более старые модели карт, возможно, это результат перехода пользователей на более новые модели.

Январь явно продемонстрировал рост популярности игровых ноутбуков. Графический процессор для ноутбука RTX 4060 оказался самым популярным, показав рост на 0,58%, за ним следует графический процессор для ноутбука RTX 3060 с ростом на 0,38%. Графический процессор для ноутбука RTX 4080 занял пятое место, а RTX 4050 — девятое.

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RTX 4060 оказалась самой популярной настольной видеокартой архитектуры Lovelace, а RTX 4060 Ti не сильно отстает. Все модели из серии RTX 4000 продемонстрировали рост, за исключением RTX 4070, которая показала снижение на 0,03%. Однако она по-прежнему остается наиболее популярной картой среди участников опроса, использующих настольные компьютеры.