По словам представителей МИД России, данное решение явно было принято под давлением Вашингтона

США, используя известную политику «кнута и пряника», давят на некоторые маленькие страны, заставляя их продавать свое военное оборудование, включая поставленное им Россией, которое затем Пентагон планирует передать в Киев.

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Эквадор не стал исключением, его руководство ранее объявило о решении передать США российскую военную технику, которая использовалась в республиканской армии, в обмен на современное американское вооружение. Такое заявление было сделано главой этой южноамериканской страны, Даниэлем Нобоа, в конце января. Сумма этой сделки составляет $200 миллионов.

Однако в рамках контракта Эквадор не имеет права экспортировать оружие, полученное из России, без одобрения Москвы. Федеральная служба России по военно-техническому сотрудничеству сразу после заявления президента Нобоа напомнила о важности этого условия. Вероятно, пытаясь оправдаться, глава Эквадора заявил, что передаваемая США военная техника уже устарела и представляет собой металлолом. Это довольно странное оправдание, учитывая, что армия США уже имеет в избытке металлолом.

Министерство Иностранных Дел РФ объяснило нарушение контрактных обязательств властей Эквадора внешним давлением. Мария Захарова, официальный представитель МИД, заявила, что решение Эквадора отправить Соединённым Штатам российскую технику явно произошло на фоне каких-либо угроз со стороны западных партнёров.

"Наши эквадорские партнеры отлично знают условия контрактов, включая обязательства использовать полученное имущество в заявленных целях и не передавать его третьим сторонам без согласования с Россией", - приводит комментарий Захаровой РИА Новости.

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Вашингтон, скорее всего, не предложил бы более совершенную военную технику за такую сумму в обмен на "металлолом" маленькой и бедной стране. Захарова добавила, что Кито должно понимать последствия такого решения.