Сообщается об ударах в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области

В ночь с 1 на 2 февраля российская армия провела удары по стратегически важным пунктам контроля Вооружённых Сил Украины. Громкие взрывы разнеслись ночью в Днепропетровской области.

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Стало известно, что взрывы произошли в Кривом Роге и Днепродзержинске (переименован в Каменское). В результате взрывов повреждены объекты, где базировался личный состав ВСУ, а также цеха различных предприятий. Местные жители в социальных сетях сообщают о взрывах возле Днепровагонмаша. Информация о том, что на этом предприятии киевскими властями было организовано производство дронов и ремонт военной техники, появилась ранее.

Удары по военной инфраструктуре в Кривом Роге происходили поэтапно. В первую очередь была поражена одна из работающих на этом участке зенитно-ракетных систем. Согласно различным источникам, повреждена радиолокационная станция комплекса.

Вместе с этим, Воздушно-Космические Силы РФ применили авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) для атак укрепрайонов и объектов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, Север которой находится под оккупацией войск украинских формирований.

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В то же время подтверждается информация о том, что накануне российский беспилотник привел к ликвидации 5 французских добровольцев и 11 военнослужащих ВСУ в пункте размещения в Бериславе. Как ранее сообщалось, украинская сторона пытается представить все это, как атаку на "иностранных волонтеров".