Таким образом американцы показывают Китаю, что готовы к военной конфронтации, в случае необходимости

Как сообщает командование Тихоокеанских ВВС, в рамках усиления своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, Соединенные Штаты осуществили переброску стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress на остров Гуам.

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Командование ВВС разместило стратегические бомбардировщики на острове Гуам. Однако, точное число присутствующих самолетов не указано. Они прибыли на остров в конце января, после перелета из Северной Дакоты. Основная цель размещения данной военной группировки - поддержание стратегической сдерживающей миссии в данном регионе, особенно в условиях усиливающейся напряженности отношений с Китаем.

Как отмечается в пресс-релизе, бомбардировщики B-52 Stratofortress, принадлежащие 5-му бомбардировочному полку с базы ВВС Майнот в Северной Дакоте, прибыли в составе оперативной группы на базу ВВС Андерсен.

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Стратегическая база Андерсена на Гуаме не только используется для размещения бомбардировщиков B-52 Stratofortress, здесь периодически также появляются и другие типы самолетов, такие как B-1B Lancer и B-2 Spirit. Военные машины, базирующиеся на острове, выполняют патрулирование вод Южно-Китайского моря и полуострова Корея, демонстрируя Китаю, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать свободу полетов и мореплавания в международных водах и воздушном пространстве, несмотря на территориальные претензии Пекина.